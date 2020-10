Protom, partnership con Minsait: via al Digicamp. Formazione e lavoro per 15 giovani neolaureati

Il primo giorno di formazione coincide con il primo giorno di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Accade a Napoli, nel quartiere generale di Protom, dove si formano nuove competenze e si favorisce la transizione digitale dell’economia. Con questo obiettivo nascono i Digicamp targati Protom, la prima KTI – Knowledge & Technology Intensive company italiana – che ora si arricchiscono di una nuova prestigiosa partnership con Minsait, la società di Indra leader nella consulenza negli ambiti della Digital Transformation e dell’Information Technology.

Nasce così il “Digicamp Protom-Minsait”, al quale partecipano, dal 21 settembre scorso, 15 giovani neo laureati per i quali il primo giorno di assunzione in Protom coincide con il primo giorno di formazione. Una grande novità nel panorama delle Academy e del mondo formativo dove, lo stesso percorso di crescita professionale è al contempo uno step del percorso professionale in azienda.

Terminato il periodo di formazione, una selezione degli studenti avrà l’opportunità di partecipare ai progetti di tecnologia e digitalizzazione che Minsait sta sviluppando per alcune delle principali realtà del Paese. Gli studenti saranno affiancati dagli esperti della società che lavorano presso il centro di Napoli e che guideranno il loro sviluppo professionale e la loro formazione nelle tecnologie digitali più all’avanguardia.

I partecipanti all’Academy sono provenienti dalle università di Lazio, Calabria e Campania e sono formati in discipline STEM. Hanno partecipato in 150 alla prova selettiva che ha previsto diversi tipi di test e prove attitudinali, motivazionali e tecniche.

Oltre alle lezioni d’aula, il “Digicamp Protom-Minsait” è focalizzato sulla simulazione di casi studio e progetti, utilizzando metodologie e tecnologie all’ avanguardia. Il periodo di training on the job avrà la durata di quattro settimane, svolte sia in presenza sia in modalità remota. Dalla quinta settimana i giovani avranno acquisito le competenze necessarie per proseguire il loro percorso tecnico e professionale su attività di alto valore tecnologico e in un contesto internazionale.

Nata nel 2019, la formula del Digicamp è stata lanciata da Protom come modello virtuoso di connessione continua e senza soluzione di continuità tra le esigenze del mercato e il mondo della scuola e delle università.

Si tratta di percorsi dedicati che vedono la collaborazione tra Protom e i maggiori player internazionali del settore, volti alla valorizzazione dei talenti e che si concludono con l’inserimento nei laboratori di sviluppo software di Protom su progetti ad alto valore tecnologico e innovativo. Il modello è condiviso e costruito con alcuni dei partner dell’azienda, in una logica win2win, che permette ai giovani talenti di costruire ed acquisire nuove competenze e valorizzarle anche attraverso il conseguimento delle relative certificazioni tecniche.

“La transizione digitale – afferma Salvatore Sica, BU Manager Digital Trasformation di Protom – non è un tema ma è il tema su cui oggi dobbiamo agire con urgenza sia come impresa sia come classe dirigente. Napoli e il Sud in generale è ricco di capitale umano e cognitivo. Protom punta sui giovani nella consapevolezza che i giovani di questo territorio sono una ricchezza insostituibile. Il nostro auspicio è che alle prossime edizioni ci sia un numero maggiore di donne. Oggi nel gruppo degli assunti ne abbiamo due ma crediamo fortemente nella necessità e opportunità di avere più donne laureate nelle discipline STEM. Il contributo femminile alla scienza e alla tecnica è un valore aggiunto che Protom intende rafforzare”.

Fondata nel 1995 dall’Ing. Fabio De Felice, Protom è un’azienda specializzata nella realizzazione di servizi, prodotti e soluzioni ad alta intensità tecnologica, la prima KTI (Knowledge & Technology Intensive) company italiana. Conta su 180 dipendenti e ha sedi a Napoli e Milano , all’estero In Francia e Brasile.

Minsait, società di Indra (www.minsait.com), è l’azienda leader nella consulenza negli ambiti della Digital Transformation e delle Information Technologies in Europa e America Latina. Possiede un alto grado di specializzazione e conoscenza del settore, grazie alle sue capacità di integrare il mondo core con il mondo digitale, alla sua leadership nell’innovazione e nella trasformazione digitale e alla propria flessibilità. In questo modo la società focalizza l’offerta su proposte di valore ad alto impatto, basate su soluzioni end-to-end, con un notevole grado di segmentazione, che le consente di raggiungere risultati tangibili per i propri clienti in ogni settore con un focus sulla trasformazione. Le proprie capacità e leadership si riflettono nella suite di prodotti proprietari, sotto il marchio Onesait, e nella vasta gamma di servizi offerti.

In Italia Minsait conta più di 1.200 professionisti con presenza su tutto il territorio nazionale. La società ha sviluppato competenze avanzate in ambiti innovativi come Content & Process Technologies, Customer Experience Technologies, Solutions Architects e Data & Analytics, che consentono di offrire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto nei mercati in cui opera. Minsait ha localizzato in Italia il proprio centro di eccellenza globale per le tecnologie Customer Experience, completando la sua vasta presenza geografica con una consolidata capacità locale di produzione e delivery grazie ai centri di Napoli, Matera e Bari.