“Protomaranza” è il nuovo disco di inediti degli Articolo 31

Roma, 6 mag. (askanews) – A distanza di 31 anni dal loro primo disco (“Strade di città” nel 1993), dopo aver collezionato oltre 250 milioni di stream audio/video, con l’attesa reunion a Sanremo lo scorso anno e un tour sold out che da maggio a settembre 2023 ha visto presenti oltre 100mila spettatori, gli Articolo 31 pubblicano il loro nuovo album di inediti “PROTOMARANZA”, in uscita il 10 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy.

L’album segna il ritorno in grande stile del duo e rappresenta un nuovo capitolo della loro storia. È il progetto discografico della nuova voglia di fare musica insieme, della necessità di ritrovarsi e riallacciare l’amicizia e il sodalizio artistico dopo anni di separazione.

Sia J-Ax che DJ Jad dopo il 2006 – anno dello scioglimento del duo – hanno proseguito il proprio percorso artistico e individuale, diventano grandi responsabili e consapevoli, formando entrambi una famiglia e diventando padri. Dopo la reunion gli Articolo 31 tornano sulla scena con “PROTOMARANZA”, fotografia della nostra società scattata con grande lucidità e con la consueta ironia che caratterizza il duo, senza filtri né buonismi e senza risparmiare nessuno. 16 tracce inedite (a cui si sommano altri 3 brani editi nella digital edition) che esplorano l’oggi con disincanto, attraverso uno sguardo capace di essere sia leggero e beffardo che maturo, spinto, impegnato e senza lasciare mai spazio all’amore in senso romantico.

Il sound spazia dal rap al funky, a ballad più introspettive, confermando la versatilità musicale e la volontà di scegliere sonorità diverse che da sempre rappresenta un marchio di fabbrica degli Articolo. Il progetto coinvolge undici artisti/amici con cui hanno condiviso musica, ideali e valori e il punto fermo di restare sempre fedeli a sé stessi. Prendono parte al progetto PROTOMARANZA: Bugo, Coma_Cose, Fabri Fibra, Guè, Jake La Furia, La Sad, Neffa, Nina Zilli, Rocco Hunt, Pinguini Tattici Nucleari, Tedua.

Dal 10 maggio sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo PEYOTE con Fabri Fibra e Rocco Hunt, e online il videoclip ufficiale, con la regia di Cosimo Alemà. Il video racconta la storia di una rapina (quasi) perfetta avvenuta durante un concorso di bellezza.