Prototipo Toyota Hilux elettrico a celle a combustibile di idrogeno

ROMA (ITALPRESS) – Toyota ha raggiunto un’altra pietra miliare nel suo cammino verso un futuro a zero emissioni di carbonio con la presentazione di un prototipo di Hilux elettrico a celle a combustibile di idrogeno. Il suo debutto è un’ulteriore dimostrazione dell’ampia portata della strategia multi-tecnologica di Toyota per il raggiungimento di una mobilità a zero emissioni, attraverso l’applicazione di diverse soluzioni di propulsione – ibrida elettrica, ibrida elettrica plug-in, elettrica a batteria ed elettrica a celle a combustibile – per soddisfare le diverse esigenze degli utenti e gli ambienti operativi in tutto il mondo. L’innovativo pick-up è stato presentato presso lo stabilimento Toyota Manufacturing UK di Derby, in Inghilterra, dove è stato sviluppato nell’ambito di un progetto congiunto con partner del consorzio, sostenuto da finanziamenti del governo britannico. L’Hilux è un’icona globale del marchio Toyota, con una reputazione di eccezionale affidabilità e durata. Il progetto di sviluppo ha messo in luce come sia possibile mantenere queste qualità adottando un nuovo propulsore elettrico a celle a combustibile a emissioni zero.

Il nuovo gruppo propulsore utilizza elementi comuni alla Toyota Mirai, la berlina elettrica a celle a combustibile di idrogeno; questa tecnologia ha dimostrato le sue qualità in quasi 10 anni di commercializzazione. Durante la guida, le celle a combustibile non producono emissioni allo scarico se non acqua pura.

L’idrogeno è immagazzinato in tre serbatoi ad alta pressione, che garantiscono al prototipo Hilux un’autonomia di guida prevista di oltre 600 km, molto superiore a quella ottenibile con un sistema elettrico a batteria. La batteria, che immagazzina l’elettricità prodotta dalle celle a combustibile, è posizionata nel cassone posteriore, evitando di perdere spazio in cabina.

