Provinciali a Caserta, incontro promosso da Oliviero

Domani, lunedì 5 maggio alle ore 17:30, al Russo Center di Pastorano, si terrà un incontro riservato agli amministratori locali dal titolo “Caserta verso l’elezione del Presidente della Provincia”. L’evento è promosso dal presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e rappresenta un momento di confronto tra sindaci e amministratori dei Comuni del territorio casertano in vista dell’elezione del 27 giugno. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Pastorano, Vincenzo Russo. A seguire, un dibattito tra amministratori sui temi dello sviluppo territoriale, sulle priorità strategiche dei Comuni della provincia e sulla definizione di una linea condivisa in grado di orientare la nuova fase politica dell’ente provinciale. A concludere l’incontro sarà l’intervento di Oliviero, sul rilancio delle politiche territoriali e di coesione nella provincia di Caserta. “La Provincia di Caserta può e deve tornare ad essere un punto di riferimento concreto per i Comuni e per le comunità locali. Servono visione, collaborazione e impegno quotidiano. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per ascoltare la voce dei cittadini attraverso chi li rappresenta sui territori e nei Comuni”, sottolinea Oliviero.