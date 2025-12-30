Provolone del Monaco Dop, produzione in crescita e consolidamento sul mercato: ora una legge regionale

Il Consorzio di tutela del Provolone del Monaco Dop si lascia alle spalle un anno in cui la produzione ha registrato un ulteriore incremento, superando la soglia psicologica dei 75.000 pezzi di prodotto marchiato. “Non smetteremo mai di ringraziare i nostri casari e i nostri allevatori. I successi raggiunti sono frutto della loro tenacia, veri eroi del territorio, che lavorano con impegno e amore nonostante le difficoltà. La zootecnia nella Penisola Sorrentina e Monti Lattari è un’attività speciale, che richiede una gestione oculata e rispettosa dell’ambiente, tra vincoli urbanistici e sviluppo del turismo” spiega

Il ringraziamento va anche agli undici caseifici che quotidianamente perpetuano la storia e le tradizioni del Provolone del Monaco Dop, lavorando con abnegazione e impegno per preservare la nostra identità culturale. Il loro operato è segnato da notevoli ostacoli, tra cui le normative UE che spesso trascurano le peculiarità delle piccole produzioni tradizionali. È cruciale che vengano stabilite deroghe specifiche per consentire a queste aziende di continuare a fiorire e a sostenere la nostra economia locale.

A proposito di burocrazia, il Consorzio di Tutela si aspetta molto dal nuovo consiglio regionale della Campania: “Serve una legge quadro per tutelare allevatori e casari e al tempo stesso promuovere la sostenibilità e lo sviluppo locale rafforzando la produzione di cibo e la tutela del territorio. È necessario investire in infrastrutture, semplificare le pratiche amministrative e sostenere la competitività di questi lavoratori per valorizzare le eccellenze agroalimentari della Campania” spiega il direttore scientifico Vincenzo Peretti rinnovando l’appello al nuovo Governatore della Campania, Roberto Fico.

A fine marzo del 2026, arriva a conclusione anche il progetto “LoST-EU” (2023-2025). L’apertura ai mercati di Svezia e Germania e il consolidamento del palinsesto della web tv dedicata ai piccoli formaggi sono gli obiettivi già raggiunti. Le trasmissioni in streaming proseguiranno anche dopo la data di conclusione del progetto, a conferma ulteriore della bontà delle idee messe in pratica in questi anni. La web tv è visibile anche all’indirizzo: www.gazzettadeisapori.it