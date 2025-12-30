Provolone del Monaco Dop, produzione in crescita e consolidamento sul mercato: ora una legge regionale

Il ringraziamento va anche agli undici caseifici che quotidianamente perpetuano la storia e le tradizioni del Provolone del Monaco Dop, lavorando con abnegazione e impegno per preservare la nostra identità culturale. Il loro operato è segnato da notevoli ostacoli, tra cui le normative UE che spesso trascurano le peculiarità delle piccole produzioni tradizionali. È cruciale che vengano stabilite deroghe specifiche per consentire a queste aziende di continuare a fiorire e a sostenere la nostra economia locale.
A proposito di burocrazia, il Consorzio di Tutela si aspetta molto dal nuovo consiglio regionale della Campania: “Serve una legge quadro per tutelare allevatori e casari e al tempo stesso promuovere la sostenibilità e lo sviluppo locale rafforzando la produzione di cibo e la tutela del territorio. È necessario investire in infrastrutture, semplificare le pratiche amministrative e sostenere la competitività di questi lavoratori per valorizzare le eccellenze agroalimentari della Campania” spiega il direttore scientifico Vincenzo Peretti rinnovando l’appello al nuovo Governatore della Campania, Roberto Fico.
A fine marzo del 2026, arriva a conclusione anche il progetto “LoST-EU” (2023-2025). L’apertura ai mercati di Svezia e Germania e il consolidamento del palinsesto della web tv dedicata ai piccoli formaggi sono gli obiettivi già raggiunti. Le trasmissioni in streaming proseguiranno anche dopo la data di conclusione del progetto, a conferma ulteriore della bontà delle idee messe in pratica in questi anni. La web tv è visibile anche all’indirizzo: www.gazzettadeisapori.it
