Prysmian a gonfie vele, nel 2023 utile netto a 547 mln (+7,5%). Verso il rinnovo del Cda: ecco i candidati

Prysmian archivia il 2023 con un utile netto in aumento del 7,5% a 547 milioni di euro (rispetto ai 509 nel 2022). L’utile netto di pertinenza degli azionisti della capogruppo è stato pari a 529 milioni (rispetto ai 504 milioni nel 2022). L’adjusted Ebitda è aumentato del 9,4% a 1.628 milioni, con margini in netto miglioramento al 10,6% rispetto al 9,3% del 2022. L’Ebitda si attesta a 1.485 milioni (1.387 milioni nel 2022) includendo oneri netti legati a riorganizzazioni aziendali, oneri non ricorrenti e altri oneri non operativi pari a 143 milioni (101 milioni nel 2022). Forte generazione di cassa con Free Cash Flow a 724 milioni (+29,5% rispetto al 2022) Per il 2024 si prevede un adjusted Ebitda nell’intervallo di 1.575-1.675 milioni, un Free Cash Flow previsto nell’intervallo 675-775 milioni e una riduzione delle emissioni di gas serra Scope 1&2 del 36% e Scope 3 del 13% rispetto al 2019.

I ricavi di gruppo ammontano a 15.354 milioni, registrando una variazione organica leggermente negativa (-1,1%) rispetto al 2022. ”La solida espansione dei margini e la forte generazione di cassa raggiunta nel 2023 hanno confermato la solidità di Prysmian e la sua posizione di leader di mercato – commenta Valerio Battista, amministratore delegato – grazie al portafoglio di business completo e bilanciato, ben esposto ai trend strutturali dell’elettrificazione e della transizione energetica. All’interno di un contesto difficile, abbiamo ottenuto ancora una volta un’eccellente performance e garantito la creazione di valore per tutti i nostri stakeholder. Il 2023 è stato il mio ultimo anno come Ceo di Prysmian e sono molto orgoglioso dell’azienda che abbiamo costruito negli ultimi 20 anni, un’organizzazione forte, leader nel settore e che dispone della tecnologia e delle risorse per capitalizzare le opportunità di mercato più interessanti e battere nuovi record anno dopo anno”. Aggiunge Massimo Battaini, ceo designato: “Alla luce del nostro solido portafoglio ordini in tutti i segmenti, siamo fiduciosi di raggiungere gli obiettivi del 2024 e siamo ben posizionati per il conseguimento degli obiettivi di 1 Obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del -47% approvato dal Sbti a giugno 2023. L’intervallo del 55-60% è il nuovo obiettivo proposto da Prysmian in linea con la traiettoria verso il Net Zero al 2035. medio termine delineati nel corso del Capital Markets Day”. E conclude: “Sono pronto a prendere la guida di questa azienda e della nostra straordinaria squadra per rafforzare ulteriormente il posizionamento di player globale di soluzioni di cablaggio in grado di guidare la transizione energetica e la trasformazione digitale”.

Il cda di Prysmian, riunitosi ieri, ha poi deliberato all’unanimità di presentare all’assemblea ordinaria degli azionisti, che si terrà il 18 aprile prossimo, la propria lista di candidati per il rinnovo del cda per il triennio 2024-2026. La Lista del cda è composta dai seguenti candidati che hanno già informalmente manifestato la loro disponibilità alla candidatura: Francesco Gori, indipendente, candidato alla carica di presidente, Massimo Battaini, candidato alla carica di amministratore delegato. In lista proposti anche i nomi di Jaska Marianne de Bakker, indipendente, Ines Kolmsee, indipendente, Valerio Battista, candidato alla carica di vicepresidente, Annalisa Stupenengo, indipendente, Pier Francesco Facchini, executive, Tarak Bhadresh Mehta, indipendente, Emma Marcegaglia, indipendente, Richard Keith Palmer, indipendente, Barbara Cominelli, indipendente e Mei Mei Chow, indipendente. È confermata la presenza all’interno della lista del cda dell’amministratore delegato uscente, Valerio Battista, per il quale sarà proposta la nomina a vicepresidente senza l’attribuzione di ulteriori cariche o ruoli esecutivi e con un compenso coerente con quello degli altri amministratori. Il cda ritiene che la sua presenza garantisca la giusta continuità e rifletta al meglio la prospettiva di tutti gli stakeholder, e che Battista potrà continuare a sostenere PRYSMIAN nel suo nuovo ruolo.