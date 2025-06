Prysmian, ceduta parte delle quote di YOFC

Prysmian: vende il 4,3 per cento nella società cinese YOFC e scende al 15,6 per cento. Prysmian, attraverso la sua controllata Draka, ha siglato un placing agreement per la vendita tramite block trade di 32.968.500 azioni H di YOFC, società della fibra ottica cinese quotata alla Borsa di Hong Kong, pari a circa il 4,35 per cento del capitale sociale totale, ad un prezzo pari a 15,44 dollari di Hong Kong per azione. Draka e J.P. Morgan hanno concordato di rinunciare al lock-up esistente relativo alla precedente vendita da parte di Draka delle azioni H di YOFC, come annunciato il 14 aprile. Al completamento del collocamento, Draka, che alla data dell’annuncio detiene circa il 20 per cento del capitale sociale totale della Società, ridurrà la propria partecipazione ad una percentuale del 15,65 per cento circa del capitale sociale totale.