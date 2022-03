Prysmian, contratto da 1,2 mld euro: sarà realizzato a Napoli il cavo elettrico sottomarino tra Gb e Germania

Prysmian Group annuncia di essersi aggiudicato una commessa del valore di circa 1,2 miliardi di euro assegnata da NeuConnect Britain Limited e NeuConnect Deutschland GmbH per la progettazione, produzione, installazione, test e collaudo “chiavi in mano” di un’interconnessione sottomarina di 725 km che per la prima volta collegherà direttamente le reti elettriche tedesche e inglesi. “Questo sistema in cavo sottomarino e terrestre dalla capacità di 1.400 Mw – si spiega in un comunicato – collegherà due dei maggiori mercati energetici europei, favorendo l’uso e l’integrazione efficienti delle risorse per la generazione di energia rinnovabile in Germania e nel Regno Unito”. L’interconnessione NeuConnect è un progetto finanziato privatamente, sviluppato da un gruppo di investitori internazionali tra cui Meridiam, Allianz Capital Partners e Kansai Electric Power, ed è subordinato al successo della gara di appalto della stazione di conversione e agli accordi di finanziamento del progetto. “Una volta completato nel corso dei prossimi anni, NeuConnect entrerà nel novero delle interconnessioni più lunghe al mondo – ha sottolineato Hakan Ozmen, Evp Projects di Prysmian Group – Si tratta inoltre di una delle prime interconnessioni a essere finanziate grazie a un accordo di project financing, a dimostrazione di come i principali progetti infrastrutturali necessari per raggiungere gli obiettivi energetici sostenibili europei siano promossi dagli investimenti privati”.

Il progetto metterà a disposizione il collegamento in cavo che correrà lungo la tratta dalla stazione di conversione inglese situata sull’Isola di Grain, nel Kent (Regno Unito), e attraverserà le acque inglesi, olandesi e tedesche fino al punto di approdo tedesco nella Bassa Sassonia, per arrivare infine alla stazione di conversione nelle vicinanze di Wilhelmshaven. I cavi sottomarini e terresti saranno realizzati presso lo stabilimento di Arco Felice, il centro di eccellenza di Prysmian vicino a Napoli. Le attività di installazione offshore coinvolgeranno tre navi posacavi del Gruppo, tra cui la Leonardo da Vinci, la più performante presente sul mercato, la Cable Enterprise e la Ulisse. Il collaudo del progetto è previsto per la seconda metà del decennio.