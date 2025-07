Prysmian, intesa con Acwa Power per le infrastrutture energetiche in Arabia

Acwa Power – società araba specializzata nella produzione di impianti di desalinizzazione, idrogeno verde ed energia rinnovabile – ha siglato, alla presenza del ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saudha, protocolli d’intesa volti a rafforzare i rapporti con i principali attori coinvolti nello sviluppo dei corridoi elettrici globali. Tra questi ci sono il consulente tecnico indipendente Cesi (Italia) e i principali fornitori di tecnologia e cavi Hvdc, tra cui Prysmian (Italia), GE Vernova, Siemens Energy (Germania) e Hitachi (Francia). Lo ha reso noto l’azienda in un comunicato. Questi accordi mirano a sviluppare corridoi avanzati di trasmissione dell’energia che migliorino l’affidabilità della fornitura e l’efficienza delle infrastrutture energetiche transfrontaliere. Il progetto è parte “dell’impegno dell’Arabia Saudita far progredire i progetti di interconnessione regionali e internazionali e nel guidare la transizione verso un futuro energetico sostenibile e resiliente, pienamente in linea con gli obiettivi della Saudi Vision 2030”, spiega la società.