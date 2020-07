Prysmian, maxi contratto di fornitura cavi con National Grid: la produzione a Pozzuoli

Sace, Simest, Bnp Paribas Corporate & Institutional Banking (Cib) e Hsbc hanno finalizzato il primo “Green Loan” con garanzia Eca (Export Credit Agencies) a sostegno dell’export italiano e delle infrastrutture energetiche rinnovabili in Europa: un finanziamento da 488 milioni di dollari in favore di National Grid North America, società del Gruppo National Grid, il principale gestore di reti elettriche e gas in Gran Bretagna, a supporto dei lavori e delle forniture commissionate all’italiana Prysmian nell’ambito del progetto internazionale “Viking Link”. In particolare, la linea di credito è erogata da un pool di Mandated Lead Arrangers e Lenders comprendente Bnp Paribas Cib e Bnp Paribas Fortis (anche sole structuring bank) e Hsbc Bank plc (anche banca agente) e beneficia della garanzia di Sace al 90 per cento e della stabilizzazione del tasso d’interesse del finanziamento al tasso Cirr da parte di Simest. Il progetto “Viking Link”, del valore complessivo di 2 miliardi di euro, prevede la realizzazione di un’interconnessione elettrica sottomarina della capacità di 1400 Mw tra Regno Unito e Danimarca: un sistema che fornirà energia rinnovabile a 1,4 milioni di famiglie e, una volta completato, con i suoi 760 chilometri di lunghezza, rappresenterà la più grande infrastruttura di questo tipo a livello mondiale. A Prysmian, azienda italiana leader specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche, sono state affidate a seguito di una gara internazionale da parte di National Grid, progettazione, fabbricazione, installazione, collaudo e messa in servizio di cavi onshore e offshore. Il tutto sarà realizzato con tecnologia made in Italy: in particolare i cavi sottomarini saranno sviluppati e prodotti nello stabilimento di eccellenza di Arco Felice (Napoli). “Siamo orgogliosi di aver supportato National Grid nella strutturazione di questo finanziamento tailor made sostenuto dalle Eca per l’interconnessione Viking Link – ha commentato Renaud-Franck Falce, Head of Capital Markets for Bnp Paribas in Emea -. Si tratta del primo Green Loan mai perfezionato che ha visto il coinvolgimento di più Export Credit Agency. Un’operazione che dimostra chiaramente che il finanziamento e il supporto delle ECA sono pienamente compatibili con le pratiche di Green lending, uno schema che può essere replicato in futuro per altri progetti legati alla sostenibilità”. “HSBC – ha aggiunto Richard Hodder, Global Head of Export & Asset Finance and Head of Emea Infrastructure – è molto orgogliosa di aver sostenuto National Grid e di aver partecipato a questo progetto di fondamentale importanza. Beneficeranno dell’interconnessione Viking Link le reti elettriche sia del Regno Unito che della Danimarca ed il progetto consentirà un uso più efficace delle energie rinnovabili, causa alla quale HSBC è profondamente dedita”. “Siamo onorati di aver fatto parte del primo green loan multi-Eca – ha proseguito Dario Liguti, Chief Underwriting Officer di Sace -, un progetto fondamentale per il sostegno alla trasformazione dell’Europa verso un’energia sempre più green. Un modello di intervento che sicuramente saremo lieti di replicare in futuro per progetti sostenibili dal punto di vista ambientale, condividendo pienamente il crescente impegno delle export credit agency nei confronti della sostenibilità ambientale e dell’energia pulita”. “E’ con grande piacere che desideriamo esprimere la nostra soddisfazione per aver avuto l’opportunità, insieme a Sace, di supportare la prima operazione di Eca export financing a sostegno dello sviluppo di infrastrutture strategiche dal punto di vista ambientale e sociale – ha concluso Mauro Alfonso, Chief Executive Officer di Simest – a dimostrazione del fatto che il sistema Italiano di supporto all’export può giocare un ruolo importante nello sviluppo di una finanza responsabile a beneficio di investimenti che stimolano la transizione energetica verso le fonti rinnovabili”.