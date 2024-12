Prysmian, nuova struttura organizzativa e raffica di nomine (attingendo a risorse interne all’azienda)

“A partire dal 1° gennaio 2025, Prysmian adotterà una nuova struttura organizzativa in linea con la strategia di crescita del Gruppo, con l’obiettivo di rafforzare i processi decisionali e consolidare i legami tra la sede centrale e le regioni che guidano le operation a livello commerciale e industriale”. Lo comunica l’azienda con una nota in cui si precisa che “tutte le nomine provengono da talenti interni a Prysmian; che la struttura attuale verrà semplificata con la creazione delle regioni Europa ed Asia Pacifico; e che questo consolidamento consentirà di passare dalle attuali 9 a 5 regioni, rafforzando il focus commerciale e industriale, con lo scopo di contribuire alla crescita del gruppo”.

La nuova struttura organizzativa di Prysmian, che risponde a Massimo Battaini, Ceo di Prysmian, è la seguente:

Segmenti di business:

– Transmission, guidato da Raul Gil (nuova nomina);

– Power Grid, guidato da Cinzia Farisè;

– Electrification, guidato da Cristiana Scelza;

– Digital Solutions, guidato da Frederick Persson.

Regioni:

– Nord America, guidato da Andrea Pirondini;

– Europa, guidato da Marcello Del Brenna (nuova nomina);

– LATAM, guidato da Giacomo Sofia (nuova nomina);

– MEART, guidato da Erkan Aydogdu;

– APAC, guidato da Hamavand Shroff.

Operazioni e Funzioni del Gruppo:

Operations, guidato da Javier Arata ( nuova nomina );

); Finance, Administration, Control and IT, guidato da Pier Francesco Facchini;

Human Resources and Organisation, guidato da Francesco Tutino;

Strategy & M&A, guidato da Iuri Longhi;

Sustainability, Investor Relations and Communication, guidato da Maria Cristina Bifulco;

Risk Management and Compliance, guidato da Alessandro Nespoli [1] ;

; Corporate Affairs, guidato da Jacopo Zirulia;

Ricerca e Sviluppo, guidato da Srinivas Siripurapu.

Inoltre, l’Internal Audit, guidato da Paola Pulidori, riporta al Consiglio di Amministrazione.

“Questa nuova organizzazione – ha dichiarato il Ceo Battaini – semplificherà i processi interni consentendoci di essere ancora più vicini ai nostri clienti e di consolidare la nostra presenza geografica a supporto della strategia del gruppo. Il nostro obiettivo è quello di alimentare continuamente crescita ed innovazione, rafforzando la nostra leadership globale. Ci impegniamo a sviluppare i nostri talenti in ogni regione, proteggendo e rafforzando il know-how interno, con un’attenzione costante ai nostri clienti per offrire il miglior servizio possibile e creare valore per tutti gli stakeholder. Sono quindi estremamente orgoglioso che le nomine annunciate mettano in risalto il forte talento manageriale all’interno del nostro Gruppo”.