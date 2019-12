Prysmian partner tecnico del Museo della Scienza Leonardo da Vinci

Prysmian Group “e’ orgoglioso di essere uno dei partner tecnici del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e contribuire al rinnovo degli oltre 1.300 metri quadrati delle Nuove Gallerie Leonardo” inaugurate oggi. Come spiegato in un comunicato, Prysmian ha supportato il Museo donando cavi per l’energia e in fibra ottica “come parte della propria Policy di programmi di sostegno che generano benefici a lungo termine per le comunita’ in cui il Gruppo opera”. In totale sono stati donati circa 20.000 metri di diverse tipologie di cavi (cavi Afumex a bassa tensione, cavi resistenti al fuoco e a ridotta emissione di fumi e gas tossici, cavi in PVC, cavi in rame e fibra ottica) per il cablaggio del cantiere. “Leonardo da Vinci mostro’ al mondo l’importanza dell’innovazione per il progresso della societa’ – conclude il comunicato – Prysmian Group e’ impegnato nell’innovazione tecnologica, quale strumento per creare benessere economico e migliorare la vita delle persone”.