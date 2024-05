Psdi, Nino Simeone: Simbolo sulla scheda dopo oltre 30 anni

“Era il 21 Novembre del 1993, l’ultima volta che si presentò a Napoli il simbolo del Psdi – Partito Socialista Democratico Italiano a Napoli. Oggi, siamo orgogliosi di comunicare di aver ripresentato la lista nel Comune di S’Antimo. Comune di grande tradizione storiche socialdemocratica di 30mila abitanti. Negli altri Comuni dove si vota, abbiamo deciso di non presentare la lista, ma di candidare donne e uomini, di cultura ed estrazione socialdemocratica, per garantire comunque il nostro supporto politico-elettorale ai candidati sindaci di centrosinistra. Riportare sulla scheda il simbolo PSDI e riorganizzare il Partito non è semplice, ma la spinta dal basso è davvero forte, al di sopra di ogni mia aspettativa. Questo è il motivo che mi spinge a crederci sempre di più, con grande umiltà e con la consapevolezza di non essere solo in questo progetto. Contribuire a far crescere “il Campo largo” è la nostra stella cometa, il nostro obiettivo. Al Parlamento Europeo votiamo il Partito Democratico, sostenendo le candidature di Antonio Decaro e Pina Picierno, già membri del Gruppo Socialista Democratico del Parlamento. Torneremo nei consigli comunali, come abbiamo sempre fatto in passato, e sarà un “ritorno al futuro”. Lo dice all’Ansa Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli e segretario regionale del PSDI Campania.