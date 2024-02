Pse a Roma, Schlein: Meloni con nemici dell’Italia, Pd con Pse

Roma, 29 feb. (askanews) – Il Pd ospita il congresso del Pse anche per rispondere alla destra che “in questi mesi ha portato in Italia gli euroscettici, i nemici dell’interesse italiano, gli amici di Putin, i nazionalisti di estrema destra”. Lo ha spiegato la segretaria Pd Elly Schlein presentando il congresso del Pse che si terrà domani e sabato a Roma.

“Noi invece – ha spiegato – portiamo qui gli amici dell’Italia, leader che si sono battuti assieme a noi per il Next generation Eu”, uno strumento “che noi vogliamo che diventi strutturale per dare continuità a quegli investimenti comuni senza i quali non riusciremo ad accompagnare conversione ecologica giusta, una maggiore giustizia sociale”.