Dopo tre ko di fila è crisi nera per il Psg che riceve gli ex campioni del Lilla nel fine settimana incastonato fra due turni di coppe europee. Oltre a Galtier rischia la panchina anche Klopp nella sfida Newcastle-Liverpool. I ‘Reds’, come i deludenti ‘Blues’ del Chelsea, hanno perso 4 partite nel 2023. Fra le altre sfide più attese ci sono anche Manchester United-Leicester, Atletico Madrid-Athletic Bilbao, Wolfsburg-Lipsia e Feyenoord-Az.