(Adnkronos) – Luis Enrique ad un passo dal Psg. L’allenatore spagnolo è atteso mercoledì a Parigi per firmare il contratto come successore di Christopher Galtier. Per il 55enne tecnico spagnolo un contratto fino a giugno 2025 con opzione per una terza stagione, secondo quanto rivela ‘Le Parisien’.