Roma, 7 marzo (AdnKronos) – Niente rimonta, il Psg esce ancora una volta dalla Champions. Ai quarti vola il Real Madrid. A Parigi gli spagnoli, già vittoriosi all’andata per 3-1, hanno battuto 2-1 il Paris Saint-Germain. Per i blancos in gol Cristiano Ronaldo (51′) e Casemiro (80′). La rete del Psg porta la firma di Cavani (71′).