Psg-Strasburgo 2-1, Mbappé salva i parigini

(Adnkronos) – A dieci giorni dalla finale del Mondiale persa contro l’Argentina, Kylian Mbappé torna al gol nella Ligue 1 segnando per il Paris Saint Germain il gol decisivo al 96esimo minuto su rigore e battendo lo Strasburgo 2-1. Dopo il gol di Marquinhos al 14esimo per i parigini era arrivato il pareggio su un autogol dello stesso difensore brasiliano. Neymar durante la partita è stato espulso lasciando la squadra del Psg in dieci. Con questa vittoria il Psg sale a 44 punti. Il Lens, secondo con 36 punti, deve ancora giocare.