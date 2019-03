Psi, concluse le assemblee congressuali: è sfida tra Maraio e Iorio

Si sono concluse in tutta Italia le assemblee congressuali provinciali del Psi per l’elezione dei delegati al congresso nazionale straordinario, previsto il 29, 30 e 31 Marzo a Roma. I candidati alla Segreteria Nazionale sono il consigliere regionale della Campania, Enzo Maraio, con la mozione “Il Domani è Adesso” e il foggiano Luigi Iorio, con la mozione “Identità socialista per cambiare davvero”. È quanto scritto in una nota. I dati delle assemblee provinciali, a copertura oramai totale, vedono in testa la mozione “Il Domani è Adesso” con un risultato che va oltre il 75%. La candidatura di Maraio, infatti, ha registrato un ampio sostegno in molte Regioni, sostenuta dalla maggioranza del partito e dall’attuale segretario Riccardo Nencini. Luigi Iorio, sostenuto tra gli altri da Gian Franco Schietroma e Silvano Rometti, si attesta al 25% circa. I delegati eletti saranno chiamati ad esprimere il proprio voto sul nuovo segretario la settimana prossima a Roma, al Congresso che si svolgerà all’Hotel Roma Aurelia Antica (via degli Aldobrandeschi 223). Mercoledì prossimo la commissione nazionale di garanzia ratificherà i risultati ufficiali delle assemblee provinciali.