Psicologi, borse di studio Enpap: attese oltre 200 domande

Dall’Enpap borse di studio per la formazione degli psicologi. “Sosterremo con significative borse di studio gli iscritti che parteciperanno a corsi, Master o specializzazioni in ambiti inerenti la professione di psicologo e i suoi più aggiornati modelli di intervento, in modo di aiutarli ad allineare le competenze ai bisogni sempre nuovi che la società esprime. Il primo bando per ottenere le borse uscirà a fine anno e ne daremo immediata comunicazione attraverso i canali dell’ente”, spiega il presidente dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi, Felice Damiano Torricelli. Sono attese più di 200 domande, con uno stanziamento che supererà i 400 mila euro. Sono previsti incontri sul territorio per presentare il progetto. Gli psicologi iscritti a Enpap possono partecipare solo dopo aver presentato richiesta motivata all’indirizzo comunicazione@enpap.it. Il tour vede coinvolte le città di Catania il 23 settembre, mentre a ottobre sarà la volta di Palermo il 4, Torino e Cagliari il 10 e Milano l’11. Il calendario degli incontri è consultabile sul sito www.enpap.it nella sezione news. “Enpap definirà il catalogo dei corsi accreditati presso i quali sarà possibile utilizzare le borse, con l’intenzione di intercettare i bisogni emergenti di competenze per la psicologia professionale rilevati attraverso le proprie ricerche di mercato”, aggiunge Torricelli.