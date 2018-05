Psicologi, omofobia: l’Ordine campano adotta le linee guida Usa

L’Ordine degli Psicologi della Campania è il primo in Italia a mettere a disposizione degli iscritti l’adattamento italiano delle linee guida per la pratica psicologica con persone transgender e gender nonconforming (Tgnc), elaborate dall’American Psychological Association. L’annuncio viene nella Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, che si celebra oggi. L’operazione, si legge in una nota, arriva grazie al contributo di Paolo Valerio, docente di Psicologia clinica della Federico II di Napoli, e del suo gruppo di lavoro, che ha tradotto il testo e lo ha adattato al contesto italiano. Le linee guida sono adottate dal Consiglio dell’Ordine e da oggi sono scaricabili dal sito www.psicamp.it e disponibili in un ebook pubblicato dalla casa editrice dell’Ordine campano. Il volume contiene 16 linee guida, ognuna costituita da una premessa teorica e da una sezione applicativa, con le quali si fa appello agli psicologi affinche’ assicurino nella pratica professionale un trattamento non discriminatorio; si incoraggia un’offerta adeguata di servizi di cura rivolti alla salute fisica e mentale; si riconoscono l’efficacia, i benefici e la necessità medica del processo di transizione di genere; si supporta l’accesso a un trattamento adeguato in ambienti istituzionali. “Negli ultimi due decenni – ricorda la presidente dell’Ordine Antonella Bozzaotra – la ricerca sulle persone TGNC ha visto notevoli passi avanti. La nostra professione e’ da sempre incentrata sulla formazione continua, affinche’ il nostro lavoro possa permettere alle persone di vivere bene ogni cambiamento in tutte le fasi del loro ciclo di vita. Questo volume, dunque, rappresenta un prezioso servizio per la nostra comunita’ professionale e un’azione efficace per contrastare una cultura omofobica e tutelale le persone Lgbt”.