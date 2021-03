Psoriasi, da Janssen nuova penna pre-riempita e una App

Roma, 15 mar. (Adnkronos Salute) – In arrivo da Janssen, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, due importanti innovazioni per le persone affette da psoriasi a placche e per gli specialisti dermatologi. Il dispositivo per l’autosomministrazione di guselkumab ‘One-Press’ e l’App JPso Calculators sono disponibili in Italia e segnano un importante passo avanti nella gestione della terapia dei pazienti affetti da psoriasi. One-Press è una penna pre-riempita che consente ai pazienti con psoriasi a placche da moderata a severa di essere completamente autonomi nella somministrazione di guselkumab. L’app JPso Calculators, scaricabile gratuitamente per Ios e Android, permette al medico di calcolare tre diversi indici utili nel monitoraggio della terapia e della malattia: il Pssd (diario dei segni e sintomi di pazienti con psoriasi), il Pasi (Psoriasis Area Severity Index) e il Bmi (indice di massa corporea).