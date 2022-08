Psr, aree costiere, giovani e innovazione: pubblicati tre bandi per 41 milioni di euro

Al via la pubblicazione di tre bandi Psr per 41 miloni di euro “così come stabilito nel nostro calendario per questo periodo transitorio. Un cambio radicale di direzione, ispirato ai principi della massima trasparenza, condivisione, partecipazione e semplificazione”. Ad annunciarlo è Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

I nuovi bandi riguardano diverse tipologie di intervento, a partire da quello creato appositamente per le aree costiere e isolane, rimaste spesso escluse dalle precedenti call, e da quello per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano. “E non solo. Il primo bando dal 2017 rivolto ai giovani agricoltori intenzionati ad assumere la guida di un’azienda, che ora si aggiunge all’avviso pubblico che abbiamo già definito e che consentirà il riconoscimento del premio a tutti i giovani rimasti esclusi dal bando PIG del lontano 2017”, spiega Caputo.

I tre nuovi bandi

Il primo riguarda la tipologia di intervento 4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario – Azione A” con scadenza 30 settembre e dotazione finanziaria di 9 Meuro; il secondo la tipologia di intervento 6.1.1 “Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d’azienda” con scadenza 30 settembre e dotazione finanziaria di 27 Meuro. L’iultimo bando è relativo alla tipologia d’intervento 16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano” con scadenza 21 ottobre e dotazione finanziaria di circa 5 Meuro.

“Prende sempre più forma – conclude l’assessore Nicola Caputo – il New Model del Psr Campania che abbiamo lanciato in questi mesi per cambiare passo, affrontare le nuove sfide e offrire certezze agli imprenditori agricoli campani, proprio nella direzione tracciata con il presidente Vincenzo De Luca”.