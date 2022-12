Psr, aziende più tecnologiche e green: la Regione Campania stanzia altri 21 milioni di euro

La Regione Campania ha stabilito di incrementare di 21 milioni di euro la dotazione finanziaria iniziale del bando – approvato con decreto n. 274 dell’11 luglio scorso – dell’azione A “Sostegno agli agricoltori per il miglioramento /realizzazione delle strutture produttive aziendali finalizzate all’ammodernamento/ completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico” della tipologia d’intervento 4.1.1 del Psr.

La dotazione del bando passa, dunque, da 50 milioni a 71 milioni di euro. Entro il termine di scadenza del bando sono pervenute 364 domande di sostegno, le cui attività istruttorie non sono state ancora avviate, per un importo richiesto pari ad 98,7 milioni di euro.

La decisione di “rendere immediatamente disponibili maggiori risorse a favore delle imprese, aumentando la dotazione finanziaria del bando e salvaguardando in ogni caso il livello della qualità progettuale”, si legge nel decreto regionale, deriva dalla necessità per le aziende agricole di realizzare con urgenza investimenti per affrontare la crisi scaturita dall’invasione russa dell’Ucraina.