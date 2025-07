Psr Campania 2014-2022, risultati record: giovani, filiere e sostenibilità al centro dello sviluppo rurale

“Sono emersi risultati particolarmente positivi per l’attuazione del Psr 2014-2022, a conferma dell’efficace azione portata avanti dalla Regione Campania per rafforzare la competitività del settore agricolo, sostenere il ricambio generazionale e promuovere uno sviluppo rurale sostenibile e inclusivo”. Lo ha dichiarato Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, a margine della presentazione del Rapporto Annuale di Valutazione del Psr Campania, redatto dalla società indipendente Lattanzio KIBS. Tra gli elementi più significativi emersi dal report spicca il successo della misura 6.1 dedicata al primo insediamento dei giovani agricoltori: il 93% delle nuove aziende agricole avviate grazie al sostegno regionale è tuttora attivo a oltre cinque anni dalla conclusione degli interventi. “È la conferma – ha sottolineato Caputo – che investire sui giovani significa investire sul futuro dell’agricoltura. La Campania è la Regione che più ha creduto e investito nel rinnovamento generazionale”. Il Rapporto ha inoltre analizzato l’efficienza dei processi amministrativi relativi alle misure 7.4.1, 7.5.1 e 8.6.1, evidenziando sia le criticità procedurali che le buone pratiche introdotte dalla Regione per accelerare l’attuazione degli interventi. Ampio spazio è stato dedicato all’approccio Leader, attuato attraverso i Gal (Gruppi di Azione Locale), che ha favorito un’alta partecipazione dei territori, con un forte coinvolgimento di attori pubblici e privati e una notevole capacità di attrarre soggetti che difficilmente avrebbero partecipazione autonomamente ai bandi. Importanti anche i dati relativi al sostegno alle filiere produttive, con particolare riferimento al comparto olivicolo: l’85% delle aziende olivicole campane ha beneficiato di premi a superficie, per un valore medio di circa 2.000 euro per azienda; il 41% delle aziende del comparto ha ottenuto contributi per investimenti, con un sostegno medio superiore a 60.000 euro per azienda. Sul piano ambientale, gli investimenti in efficienza idrica del prodotto hanno risultati eccellenti: l’intervento 4.1.4 ha incentivato l’adozione di impianti irrigui ad alta efficienza – come quelli a goccia – con una riduzione media dei consumi pari al 44%. “L’incontro – ha concluso l’assessore Caputo – è stato un momento utile per riflettere, con dati alla mano, sul valore del Psr come strumento per rafforzare un’agricoltura campana innovativa, competitiva, sostenibile e vicina ai territori. Una visione che continueremo a sviluppare con determinazione nella nuova programmazione”.