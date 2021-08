Psr Campania, aperto il bando per la formazione dei consulenti

Sul portale gare della Regione Campania è stato pubblicato il bando della tipologia d’intervento 2.3.1 “Formazione dei consulenti” del Psr. L’obiettivo della gara è selezionare gli operatori economici cui affidare programmi di attività formative rivolte ai consulenti degli organismi che operano nell’ambito della tipologia 2.1.1 “Servizi di consulenza aziendale”.

La formazione si realizzerà attraverso focus, seminari tematici e forum, che dovranno essere aperti a tutti i fruitori potenzialmente interessati: consulenti in primis, ma anche formatori, ricercatori, imprese agroalimentari e loro rappresentanze, funzionari della Pubblica Amministrazione e rappresentanti della società civile.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per le ore 13.00 dell’8 novembre 2021.

Ai potenziali beneficiari della tipologia 2.3.1 “Formazione dei consulenti” è richiesta innanzitutto l’implementazione, sulla base di uno specifico accordo di partenariato, di una rete di enti, imprese e organizzazioni in grado di svolgere le funzioni dell’Akis (in italiano Scia – Sistema per la Consulenza e l’Innovazione in Agricoltura). Questo sistema deve prevedere la compartecipazione di componenti pubbliche (enti di ricerca, istituzioni regionali, enti locali, istituti tecnici, centri di eccellenza, etc.) e private (organismi di consulenza, enti di formazione, enti di ricerca, imprese, organizzazioni di produttori, associazioni di categoria, etc.) in modo da assicurare il servizio alle migliori condizioni: la pluralità dei soggetti garantisce, infatti, l’ampliamento delle conoscenze trasferibili e, di conseguenza, la maggiore efficacia dell’azione dei consulenti formati.

