Psr Campania, Decreto del Mef: arrivano 145 milioni di risorse statali

Ammontano a circa 145 milioni di euro le risorse, a titolo di cofinanziamento statale, assegnate al Psr Campania dal decreto n. 37 del 10 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 febbraio 2022. Il decreto stabilisce, tra l’altro, che il cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione (legge n. 183/1987), assegnato per l’annualità 2021 dei Programmi di sviluppo rurale ammonta a complessivi 1,25 miliardi di euro, di cui 73,9 milioni per il Psr Campania; il cofinanziamento statale, sempre a carico del Fondo di rotazione, assegnato ai Psr delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Umbria per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) nel periodo transitorio 2021-2022 è pari a 92,7 milioni di euro, di cui 40,1 milioni per il Psr Campania. Infine, il cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, della riserva di efficacia per il periodo di programmazione 2014-2020 ammonta a complessivi 459,9 milioni di euro, di cui 30,2 milioni per il Psr Campania.