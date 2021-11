Psr Campania, Gruppi di Azione Locale: assegnati 4,6 milioni ai più virtuosi

La Regione Campania ha disposto di assegnare ai Gruppi di Azione Locale (Gal) le risorse finanziarie residuali – pari a 4,6 milioni di euro – della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” del Psr non attribuite in sede di bando di selezione dei Gal e delle Strategie di Sviluppo Locale (Ssl). La ripartizione ha premiato i Gal più virtuosi, vale a dire quelli che si sono distinti per maggiore efficienza. Le risorse finanziarie residuali della misura 19 del Psr sono state assegnate ai seguenti Gal: Casacastra (351mila euro), Alto Casertano (759mila euro), Irpinia (604mila euro), I Sentieri del Buon Vivere (572mila euro), Vallo di Diano (362mila euro), Taburno-Fortore (879mila euro), Irpinia Sannio – Cilsi (409mila euro), Colline Salernitane (362mila euro) e Partenio (306mila). La ripartizione dei fondi tra i 9 Gal virtuosi è stata effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Direzione generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con nota del 3 novembre 2021, che tengono conto del parametro della popolazione presente all’atto della presentazione delle Strategie di Sviluppo Locale nei territori dei Gal aventi diritto. Il decreto n. 378/2021 ha disposto che “le risorse finanziarie assegnate ai Gal più virtuosi dovranno essere accorpate alle risorse finanziarie da assegnare per il periodo di transizione 2021-2022, così come approvato in sede di Comitato di sorveglianza dell’8 ottobre 2021 in modo da concorrere al finanziamento delle azioni da svolgere sulla base delle nuove strategie di sviluppo locale che saranno individuate dai Gal”.