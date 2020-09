Psr Campania, incentivi per gli agriturismi colpiti dalla pandemia: via al bando

Assicurare un sostegno finanziario alle imprese della filiera agrituristica e alle aziende agricole impegnate in attività didattiche e sociali, tra le più colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19. E’ questo l’obiettivo del bando di attuazione – approvato con decreto dirigenziale n. 193 del 17 settembre scorso – della nuova tipologia d’intervento 21.1.1 del Psr Campania.

La tipologia 21.1.1 si colloca nell’ambito della misura 21, la principale novità introdotta nel Psr con Decisione n. C (2020) 6153 del 2 settembre scorso della Commissione europea e presa d’atto con delibera di Giunta regionale della Campania n. 461 del 15 settembre.

Il bando ha una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro e prevede l’erogazione, per ciascuna impresa, di un bonus una tantum dell’importo fino a:

7.000 euro per le aziende agrituristiche con attività di alloggio e ristorazione;

6.500 euro per le aziende agricole con attività di solo alloggio o solo ristorazione;

6.500 euro per le aziende agricole che esercitano attività sociale;

6.000 euro per le aziende agricole che esercitano attività didattiche.

Il termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sul portale Sian è fissato per le ore 16.00 del giorno 19 ottobre 2020.

Per consultare il bando

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_193-17-09-20.pdf

Per tutte le modifiche introdotte nel Psr Campania

https://psrcampaniacomunica.it/news/primo-piano/psr-introdotta-la-misura-21-6-milioni-per-agriturismi-fattorie-didattiche-e-agricoltura-sociale/

E’ on line il portale dedicato alle buone pratiche e alle attività di comunicazione, customer e ascolto

È on line il portale psrcampaniacomunica.it, il nuovo strumento messo in campo dalla Regione Campania per rendere ancora più efficace ed incisiva l’attività di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale.

Grazie al portale realizzato da Sviluppo Campania, l’Amministrazione regionale illustra ai cittadini il proprio impegno, insieme ad Unione Europea e Stato, nel raggiungere gli obiettivi in tema di sviluppo rurale e, soprattutto, accende i riflettori sui risultati conseguiti nell’attuazione del Programma e le buone pratiche finanziate. Particolare attenzione è dedicata, poi, alle azioni di comunicazione, ascolto e customer satisfaction poste in essere, sempre nell’ambito del Programma, dalla Regione Campania con il supporto di Sviluppo Campania.

Nelle sezioni dedicate, è possibile visionare i video e scaricare le pubblicazioni e le newsletter, partecipare ai sondaggi volti a rilevare il grado di soddisfazione dei servizi erogati ed essere aggiornati sull’articolato percorso di ascolto degli attori del settore primario intrapreso dall’Amministrazione regionale per definire una nuova strategia agricola condivisa. Spazio, infine, agli aggiornamenti in tempo reale con le news e i comunicati stampa, agli speciali dedicati a temi di grande attualità come il Covid-19, alla rassegna stampa ‘Dicono di noi’ e agli approfondimenti della Rete Rurale Nazionale.

Il nuovo portale si pone, dunque, al servizio di operatori e cittadini grazie ad una serie di contenuti che si vanno ad integrare con quelli più squisitamente tecnico-amministrativi presenti nella sezione Psr0 del portale regionale dell’Agricoltura.