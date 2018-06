Psr Campania, nuovi bandi per 19,5 milioni

La Regione Campania ha approvato i bandi di attuazione delle tipologie d’intervento 4.1.3 e 4.1.4 del Psr per un importo complessivo di 19,5 milioni di euro. In particolare, il bando della tipologia 4.1.3 stanzia 7 milioni di euro a favore delle aziende zootecniche che effettuano investimenti per ridurre le emissioni gassose. L’obiettivo è contrastare le emissioni di inquinanti azotati, ammoniaca e gas serra che si generano nel corso delle differenti fasi produttive, in particolare nell’ambito della gestione degli effluenti di allevamenti e loro assimilati, della distribuzione dei reflui sui terreni coltivati e dell’utilizzo di digestato derivante da impianti a biogas. “Questo bando – dichiara Franco Alfieri, capo della segreteria del presidente De Luca – consente alle aziende zootecniche di finanziare anche la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento e quant’altro necessario per una migliore gestione degli effluenti e, quindi, del problema del contenuto di azoto nei liquami. Grazie all’estensione del campo di applicazione della tipologia d’intervento 4.1.3, frutto dell’interlocuzione con la Commissione Europea che ha riconosciuto l’importanza del nostro approccio integrato nella gestione degli effluenti, aiutiamo concretamente il comparto zootecnico ad adeguarsi ai nuovi limiti imposti dall’applicazione della direttiva nitrati”. Con il bando della tipologia 4.1.4, la Regione mette a disposizione 12,5 milioni di euro per gli investimenti aziendali che puntano a razionalizzare e ridurre i consumi idrici in agricoltura migliorando l’efficienza dell’uso dell’acqua. Sono finanziabili solo gli interventi che prevedono contestualmente l’introduzione di nuovi prodotti o nuove tecnologie e la riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi. “E’ un bando particolarmente atteso – sottolinea Alfieri – che abbiamo potuto emanare solo dopo che, grazie alle azioni messe in campo sia a livello nazionale che da questa amministrazione, è stato ottenuto il superamento della condizionalità ex-ante inerente la Direttiva sull’acqua, vale a dire di quelle condizioni, relative soprattutto alla tariffazione e al controllo dei consumi, stabilite dall’Unione Europea per migliorare la gestione della risorsa idrica”. Il termine ultimo per il rilascio delle domande di sostegno sul Portale Sian per entrambe le tipologie è il 6 agosto p.v. ore 16.00.