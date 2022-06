Psr Campania, nuovi bandi: infotour nelle cinque province. Si parte da Napoli

Al via il secondo ciclo di incontri promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania per illustrare i bandi di prossima emanazione del Psr. Sono previsti cinque appuntamenti, uno per ciascun capoluogo di provincia, ospitati dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Cciaa). La prima data è fissata per venerdì 17 giugno, alle ore 16.30, presso la Camera di Commercio di Napoli (via Sant’Aspreno, 2). Dopo i saluti di Ciro Fiola, presidente della Cciaa di Napoli, l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, farà il punto sulle scelte e il nuovo indirizzo che sono alla base del periodo di transizione del Psr e, di conseguenza, dei prossimi bandi. A seguire la vice-direttrice per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania, Daniela Lombardo, illustrerà alla platea le misure del biennio di transizione del Programma di sviluppo rurale. L’incontro sulle nuove opportunità del Psr Campania è organizzato in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali.