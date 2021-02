Agricoltura, Psr Campania: via al Cnpa. L’assessore Caputo: Ecco il nuovo Piano di sviluppo rurale

di Nicola Rivieccio

Supportare l’assessore regionale e l’Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale per la programmazione della PAC 2023/27 e per la modifica strategica legata alla transizione dell’attuale PSR con l’elaborazione di proposte specifiche. Sono partiti con questo intento i lavori nell’assessorato regionale all’Agricoltura, del Comitato per la nuova programmazione agricola (Cnpa). L’organismo, per la prima volta istituito in Campania, è stato fortemente voluto dall’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo.

Al Comitato, presieduto da Caputo, parteciperà il presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale, il rappresentante della Programmazione unitaria, i rappresentanti del mondo delle imprese agricole, delle università, delle professioni e delle altre istituzioni pubbliche.

“L’obiettivo – spiega l’assessore Caputo – è quello di creare mediante una comunità di pratica un Piano di Sviluppo Rurale, nuovo, condiviso e partecipato, superando errori e criticità del passato. Insomma una programmazione trasparente ed efficace, incentrata sui risultati e con una maggiore ambizione per l’ambiente, per l’innovazione, per le filiere e per il ricambio generazionale. Interventi che sappiano leggere e declinare in chiave di sviluppo, l’agricoltura della nostra Regione. Il Comitato e il metodo del benchlearning (apprendimento comparativo), saranno in grado di portare alla nostra agricoltura, un contributo significativo per affrontare le moderne sfide”.

Coordinatrice del Cnpa è la prof. Germana Di Falco, esperta di programmi e progetti europei ed internazionali, che ha spiegato: “Questo gruppo di lavoro è una struttura con un’alta funzione tecnica e deve rappresentare una task force di elaborazione di proposte strategiche da fornire alla pubblica amministrazione. Quella prossima non è una pianificazione tradizionale, bisognerà pilotare un’accelerazione nell’innovazione e nella competitività e per questo che occorre innestare nel modello di stesura del prossimo PSR le policies utilizzate da altri fondi”. Oltre al presidente della Commissione Agricoltura Francesco Borrelli e della coordinatrice Di Falco, sono intervenuti i coordinatori dei gruppi di lavoro, i professori Gian Paolo Cesaretti, Fabian Capitanio, Mario Caputo, Teresa del Giudice, Antonio Garofalo e Antonio Di Gennaro.

“Auspico che da un documento ragionato di programmazione si possano mettere in campo azioni maggiormente rispondenti alle esigenze dell’agricoltura campana. Misure che sappiano leggere le diverse tipologie di agricoltura esistenti in Campania e che rafforzino la competitività delle nostre filiere. Dobbiamo assicurare alle aziende agricole risposte certe e concrete ed un calendario con una chiara indicazione del periodo di emissione dei bandi. Insomma, diciamo addio definitivamente alla politica delle proroghe e dei ritardi. Apriamo un nuovo corso (GO Lean), un nuovo orizzonte per la politica agricola campana” conclude l’assessore Caputo.