Psr, innovazione settore agroalimentare: altri 13 mln per le imprese campane

Ancora 13 milioni per l’agricoltura campana, risorse dedicate all’innovazione delle piccole imprese agroalimentari della nostra regione. Ad annunciare il nuovo stanziamento è l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, in occasione della partenza della seconda tornata dei bandi, con la pubblicazione della pre informativa della tipologia di investimento 4.2.2, rivolta al settore industriale agroalimentare. La dotazione finanziaria e’ destinata alle imprese neocostituite. Il bando sara’ aperto – per un periodo di 45 giorni – dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva del primo bando.