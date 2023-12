Psr, lotta alla peste suina africana: bando regionale da 8,3 milioni di euro

Con decreto dirigenziale del 21 dicembre la Regione Campania ha approvato il bando della tipologia d’intervento 5.1.1 “Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra aziendale” – azione C “Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della Peste suina africana” del Psr (periodo transitorio).

La dotazione finanziaria del bando ammonta a euro 8,3 milioni di euro. Le domande di sostegno potranno essere presentate a partire dal 10 gennaio 2024 ed entro il termine ultimo del 29 febbraio 2024 alle ore 16.00.