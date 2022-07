Psr, parte il new model Campania: via a bandi per 214 milioni di euro

“Partono i nuovi bandi, parte il new model che abbiamo voluto introdurre con il Presidente Vincenzo De Luca in Regione Campania per cambiare passo in agricoltura. Un nuovo modello ispirato ai principi della massima trasparenza, condivisione, partecipazione e semplificazione. I primi bandi saranno pubblicati lunedì 11 luglio”. Lo ha annunciato l’assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo. “Abbiamo atteso – ha aggiunto l’assessore Caputo – l’approvazione in Giunta regionale del Prezzario dei lavori pubblici della Campania, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2022, per consentire alle imprese agricole di poter far riferimento ad un prezzario adeguato al forte aumento dei prezzi che si registra per effetto della guerra”.“Ora – ha proseguito l’assessore – può prendere forma un vero e proprio new model del Psr: per la prima vengono pubblicati i calendari con gli schemi delle misure; le schede informative sono pubblicate 30 giorni prima della emissione dei relativi bandi in uscita. Da questo momento in poi diamo certezza agli agricoltori: dopo la pubblicazione del bando, non si aggiungeranno ulteriori risorse per pagare progetti qualitativamente meno performanti e, qualora dovessero esserci risorse disponibili, si provvederà alla emanazione di nuovi bandi”.

Caputo ha poi sottolineato che “non ci sarà più confusione, a partire dai termini utilizzate per descrivere lo stato dei progetti nelle graduatorie definitive; i progetti in graduatoria, infatti, verranno classificati in: finanziabili, non finanziabili e non ammissibili”.“Le misure del Psr per questo periodo di transizione – ha ricordato l’assessore Caputo – facendo tesoro di quanto accaduto in passato, partono da una lettura attenta della realtà agricola campana che ho conosciuto in questi mesi visitando le tante eccellenze della nostra regione, traducendo l’esigenza concreta delle imprese in azioni amministrative”.

“Rispetto dei tempi, regole chiare e risorse predefinite – ha concluso l’assessore Nicola Caputo – ma anche rilevanti novità determinate dall’esigenza di semplificazione prevedendo la presentazione di progetti definitivi (e non necessariamente esecutivi) per tutte le misure, il riferimento ai costi standard con l’assenza del Bpol, l’attenzione ai piani di sviluppo specie per i giovani ed una semplificazione documentale per le misure di investimento. Insomma un tangibile e concreto cambio di passo. Abbiamo dato centralità alle aree interne e a quelle vulnerabili dal punto di vista ambientale. Insomma è partita la sfida per premiare sempre di più l’imprenditore agricolo vero, tenendo nella massima considerazione le esigenze delle diverse agricolture della nostra regione”.