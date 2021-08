Psr, prevenzione dei danni alle foreste: finanziati altri 11 progetti per 6,6 milioni

La Regione Campania ha deciso lo scorrimento della graduatoria unica definitiva della tipologia d’intervento 8.3.1 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Psr.

Grazie allo scorrimento della graduatoria dalla posizione n. 71 alla posizione n. 81 (inclusa), gli uffici regionali hanno ammesso a finanziamento 11 domande di sostegno per un importo di circa 6,6 milioni di euro che vanno ad aggiungersi alle 70 domande finanziate in precedenza per complessivi 44,3 milioni. I nuovi beneficiari sono sia enti pubblici che aziende private distribuiti su tutto il territorio regionale.

Per lo scorrimento della graduatoria sono state utilizzare le disponibilità residue della tipologia 8.3.1, la cui dotazione finanziaria è stata aumentata a 53,9 milioni di euro in seguito alla Decisione C (2021) 2093 final del 24 marzo 2021 della Commissione europea che ha approvato la modifica del Psr Campania 2014-2020 – versione 9.2.