Psr, servizi di consulenza aziendale: candidature entro il 30 settembre

E’ fissato per le ore 13.00 del 30 settembre 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura aperta telematica n. 3090/A-T20230 di indizione di gara – approvata dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 123 del 10 giugno – per la tipologia d’intervento 2.1.1 “Servizi di consulenza aziendale” del PSR Campania – bando 1/2020 – relativamente alle attività di consulenza per gli areali GAL (Gruppi di Azione Locale).

L’importo complessivo a base d’asta è pari a 1,5 milioni di euro (IVA esclusa).

SCARICA IL BANDO