Psr, un sostegno contro il caro-prezzi: stanziati in Campania 23,3 milioni di euro

Con decreto dirigenziale del 30 gennaio 2023 la Regione Campania ha approvato il bando della tipologia d’intervento 22.1.1 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia” nell’ambito del periodo transitorio del Psr. “L’invasione russa dell’Ucraina – si legge nel bando – ha sconvolto i mercati energetici ed agricoli determinando in tutti i comparti produttivi forti difficoltà economiche a causa dell’aumento dei prezzi dei fattori di produzione, in particolare per un rapido e significativo aumento dei prezzi dell’energia, dei concimi e dei mangimi. Le imprese campane sono state particolarmente colpite da tale situazione emergenziale, che si aggiunge, in termini di effetti, alla crisi innescata dall’epidemia da Covid-19. Con la presente tipologia di intervento si intende concedere un pagamento forfettario quale contributo finanziario a tutela dei comparti produttivi colpiti dalla crisi economica derivata dall’invasione russa dell’Ucraina”.

Il bando ha una dotazione finanziaria di 23,3 milioni di euro, di cui il 60,5% a carico del Fondo europeo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno sul portale Sian è fissato al 21 febbraio 2023 (ore 16.00), in considerazione dell’obbligo regolamentare di approvare le istanze entro il 31 marzo 2023.