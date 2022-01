Pubblicazioni, domani l’Annuario 2021 del Corriere dell’Irpinia

Un archivio ‘vivo’ che ripercorre ogni giorno dell’anno che ci lasciamo alle spalle ed anche un documento utile da leggere e conservare, come sottolineano i promotori dell’iniziativa: per il ventesimo anno consecutivo, domani sara’ in edicola l’Annuario 2021 del Corriere dell’Irpinia, il quotidiano fondato e diretto da Gianni Festa, racconto, giorno dopo giorno, dei fatti piu’ rilevanti registrati in Irpinia e Campania. La cronaca di un anno segnato dall’emergenza sanitaria e’ accompagnata dalle riflessioni di studiosi, scrittori, giornalisti e dagli interventi di esponenti della politica e dell’economia.