Pubblicità: a marzo in Italia raccolta -29%, nel primo trimestre -9,2% (2)

Roma 25 mag (Adnkronos) – Dopo un febbraio positivo per la raccolta, a marzo il mercato pubblicitario è crollato del 29%, perdendo circa 243 milioni di euro rispetto allo stesso mese del 2019. La contrazione del mese e del trimestre ha riguardato tutti i canali: Outdoor e Transit hanno sofferto le limitazioni alla circolazione di mezzi e persone, con cali a marzo rispettivamente del 47,4% e 60,9% e del 22,6% e del 30,2% nel trimestre. Fatturato a quota zero nel singolo mese per Gotv e Cinema, mentre le direct mail hanno perso il 58,2% a marzo e il 24,8% nel trimestre.