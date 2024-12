Puccini, cento anni in danza: secondo appuntamento con “Puccini’s Stories – Choreographic Keywords”

Prosegue con il secondo dei tre attesi appuntamenti “Puccini, cento anni in danza”, l’evento ideato per celebrare il centenario della morte di Giacomo Puccini. Sotto la direzione artistica di Amalia Salzano e il coordinamento di Pina Testa, l’iniziativa esplora il genio pucciniano attraverso la danza.

Protagonista della seconda serata sarà la Compagnia Movimento Danza di Napoli, diretta dalla coreografa Gabriella Stazio, con la performance “Puccini’s Stories – Choreographic Keywords”. L’appuntamento si terrà venerdì 6 alle ore 20:00 presso la suggestiva Chiesa di Sant’Apollonia a Salerno.

La coreografia di Gabriella Stazio reinterpreta in chiave contemporanea le figure femminili delle opere di Puccini, portandole in scena attraverso un linguaggio fatto di citazioni, frammenti e ambientazioni che interagiscono con il pubblico. La struttura coreografica si basa su parole chiave – le “keywords” – selezionate attraverso un lavoro collettivo tra la coreografa e i danzatori, che evocano emozioni, spazi e temi legati al compositore.

Le keywords, contenute in scatole disposte sulla scena, vengono estratte casualmente durante la performance dallo speaker, interpretato dalla stessa Stazio, dai danzatori e dagli spettatori. Questo processo rende ogni esibizione unica e imprevedibile, trasformando la coreografia in una composizione istantanea che si evolve momento per momento.

Ispirato al metodo del caso introdotto da John Cage e Merce Cunningham, lo spettacolo stimola la creatività dei performers attraverso il problem solving e coinvolge l’immaginazione degli spettatori, i quali diventano parte attiva del processo artistico.

Ad aprire la serata saranno tre giovani talenti selezionati attraverso un bando dedicato agli studenti dei Licei Coreutici. I vincitori – Giuseppe Agnotti Arpaia (Liceo Coreutico E.Pascal di Pompei), Rosa Padovano (Liceo Coreutico E.Pascal di Pompei) e Nancy Scarpa (Liceo Coreutico Salerno Alfano I) – presenteranno brevi coreografie ispirate alle opere di Puccini, offrendo al pubblico un saggio del loro talento e della loro interpretazione del grande maestro.

“Puccini, cento anni in danza” si conferma un viaggio emozionante e innovativo, capace di rendere omaggio al genio pucciniano attraverso il linguaggio universale della danza.

Il ciclo di eventi si concluderà 7 al Teatro Delle Arti di Salerno, con un ultimo appuntamento imperdibile con la Compagnia Nuovo Balletto Classico , che vedrà la partecipazione dell’étoile internazionale Liliana Cosi, in una serata che promette di essere il culmine di questo straordinario omaggio a Puccini.