Puglia, Arturo Parisi: ricostruire l’unità dalla frammentazione

Roma, 11 apr. (askanews) – “Non essendo pugliese già riuscire a decifrare la situazione è un problema, figuriamoci a giudicarla. Certamente” quanto sta avvenendo in Puglia, con la decisione del M5s di lasciare tutti gli incarichi in Giunta e in Consiglio Regionale, “è l’espressione di una fatica, che io avevo immaginato e che si sta manifestando sempre più, ma soprattutto di un mondo cambiato”. Lo ha detto Arturo Parisi, ideatore e fondatore dell’Ulivo con Romano Prodi, dell’Ulivo e dell’unione, a margine della cerimonia per la donazione alla Camera dei deputati della Biblioteca ‘Mario Saverio e Gilda Cozzoli’.”Noi – ha proseguito Parisi – dobbiamo riconoscere innanzitutto il profondo cambiamento del mondo, cioè da questo punto di vista bisogna ogni volta prendere i risultati elettorali e leggerli guardando i dati assoluti, non i dati percentuali e men che mai i dati percentuali dei voti validi. E’ appunto in questo caso che si scopre che tutte le cose, tutti i fenomeni, sono fenomeni di minoranza, di assoluta minoranza, e dentro questo mondo frammentato, con frammenti di cui penso il più grosso è il 6%, lo dico – ha sottolineato l’ex ministro – muovendo da una lettura dei dati sardi, noi dobbiamo applicarci per vedere come riusciamo a dar seguito a quella che è la fatica e il merito della politica, che è ‘ex pluribus unum’ (dai molti uno, Ndr), cioè di estrarre da questa frammentazione, da questa pluralità l’unità senza la quale la società non sopravvive”.