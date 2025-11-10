Puglia, Meloni: puntiamo a vincere, non temiamo nessuno

Milano, 10 nov. (askanews) – L’esito della sfida per le Regionali in Puglia “non va considerato deciso: sono certa che sarete ancora di più nei prossimi giorni a raccontare la sfida di Lobuono e del centrodestra che puntiamo a vincere perchè non abbiamo paura di nessuno”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al comizio dei leader del centrodestra a Bari.

Meloni ha rivendicato i risultati ottenuti al governo, “non è stato un caso e non è stata fortuna. Sono frutto di tanto lavoro, sacrificio, determinazione, buona fede, buon senso e consapevolezza di quanto sia grande e quante potenzialità abbia questa straordinaria nazione. Il declino non è destino, è una scelta, crederci davvero è una scelta, avere il coraggio di non farsi imporre limiti dagli altri, è una scelta, e in democrazia quella scelta la fanno i cittadini, che col voto scrivono un futuro che non è mai scritto in partenza”.