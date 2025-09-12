Puglia, nel centrodestra spunta Sergio Fontana per sfida a Decaro

Milano, 12 set. (askanews) – L’imprenditore Sergio Fontana è il nome nuovo del centrodestra pugliese per sfidare Antonio Decaro alle prossime elezioni regionali che si terranno in autunno. L’intesa tra le forze politiche non sarebbe stata ancora chiusa, ma secondo quanto apprende askanews quella di Fontana sarebbe l’ipotesi più forte sul tavolo. Ieri in tarda serata ci sarebbe stato un vertice di coalizione, preceduto poche ore prima dall’annuncio delle dimissioni per motivi personali dello stesso Fontana dalla presidenza di Confindustria Puglia.

Fontana è nato nel 1967 a Canosa di Puglia e si è laureato in farmacia a Bari. La sua è stata una lunga carriera imprenditoriale, iniziata nei primi anni Duemila come amministratore unico di Farmalabor, azienda attiva nella distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e alimentare. Nel 2020 è stato eletto alla guida di Confindustria Puglia, carica che ha mantenuto fino a ieri.