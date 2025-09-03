Puglia,Schlein: Decaro è la candidatura più forte e competitiva

Roma, 3 set. (askanews) – “Sono convinta che Antonio Decaro sia la candidatura più forte, credibile, competitiva, che possiamo mettere a disposizione come Pd della coalizione progressista”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, parlando a margine della festa di Avs.

“Ho ringraziato Michele Emiliano – ha aggiunto – che con generosità ha deciso di non correre e comunque di rimanere a disposizione del partito, e sono certa che continuerà a dare un contributo molto significativo come ha fatto in questi dieci anni di buongoverno”.