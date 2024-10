Pulcinella aprirà parata maschere al Columbus Day a New York

Acerra e Pulcinella alla ‘conquista’ dell’America. Sarà, infatti, Pulcinella ad aprire, il prossimo 14 Ottobre, la sfilata delle maschere del Columbus Day a New York in occasione delle celebrazioni di una delle più sentite feste nazionali americane, che si svolge ogni anno per omaggiare Cristoforo Colombo, che nel 1492 scoprì il continente.

In prima fila nella parata organizzata lungo la Fifth Avenue a Manhattan, ci sarà Michele De Chiara, poliedrico attore ed artista locale designato dal Museo di Pulcinella, che per l’occasione porterà sul costume il logo della Città di Acerra, che ha dato i natali alla più famosa maschera italiana. La presentazione del viaggio di Pulcinella negli Usa è avvenuta questa mattina all’interno del Castello dei Conti: il sindaco Tito d’Errico ha ‘investito’ ufficialmente De Chiara/Pulcinella consegnandogli simbolicamente il ‘camicione’ prima della partenza per gli Stati Uniti prevista il 12 Ottobre prossimo, alla presenza della presidente del Centro di Cultura “Acerra Nostra”, Giusy Fatigati, e del direttore del Museo di Pulcinella, Tommaso Esposito . Il 13 ottobre De Chiara incontrerà la rappresentanza diplomatica e a nome della Città di Acerra donerà una statua della celebre maschera all’Ambasciatore Italiano d’America e al Console Italiano a New York. “Questo viaggio – ha detto d’Errico – è un’opportunità importante per Acerra, una cassa di risonanza internazionale straordinaria dove si parlerà della nostra città. Pulcinella, che rappresenta una delle tante eccellenze del territorio, sfilerà portando in petto lo stemma della Città. Dal buon viaggio a Pulcinella per questa esperienza fantastica agli eventi sul tema salute e benessere che si stanno svolgendo al Castello, oggi più che mai siamo ancora più orgogliosi di essere acerrani”.