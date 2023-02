Pulcinella e Mamma Africa, mercoledì nella Chiesa di San Rocco a Chiaia

Alle 20:30 di mercoledì 1 marzo, nella Chiesa di San Rocco a Chiaia (Napoli), è in programma un viaggio fatto di voci, strumenti e ritmo nel mondo magico dell’Africa! Una storia – quella raccontata dallo spettacolo musicale di e con Ibrahim Drabo e Bruno Leone – ambientata in Burkina Faso e basata sui canovacci classici della tradizione, adattati a una tematica di grande attualità: una conferma, l’ennesima, di come il repertorio tradizionale sia in realtà la base di un linguaggio universale. Un idioma comune, che ci permette di comunicare attraverso le culture e in qualsiasi epoca.