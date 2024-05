“Pulcinella Special Award”, Cartoons premia talento Juanjo Guarnido

Roma, 14 mag. (askanews) – Cartoons On The Bay assegna a Juanjo Guarnido il Pulcinella Special Award 2024. Cartoonist di fama mondiale, Guarnido è nato a Granada nel 1967. Entrato giovanissimo nei Walt Disney Studios, la sua carriera è costellata da grandi successi. Un talento che trova la sua piena espressione in “Blacksad: Somewhere within the Shadows” (2000) e nei numeri successivi della collana. L’artista sarà uno degli ospiti speciali dell’edizione 2024 di Cartoons On The Bay – International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts (29-05/02-06), che vedrà la Spagna come paese ospite, in collaborazione con l’Instituto Cervantes Roma. La premiazione avverrà sabato 1° giugno alle 18.00 all’Aurum di Pescara, sede del Festival.