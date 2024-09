Puliamo il Mondo, 150 volontari al Colosseo: raccolti 246 kg di rifiuti

Roma, 22 set. (askanews) – Appuntamento straordinario di PULIAMO IL MONDO a Roma con i volontari di Legambiente insieme a EY Foundation, per una mattinata di impegno civile all’ombra del Colosseo dove sono stati raccolti 246 kg di rifiuti e rimosse vere e proprie discariche abusive a pochi metri dall’Anfiteatro Flavio. “Con un grande impegno sono state ripulite le aree più vicine al Colosseo – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – oggi più accogliente, come lo saranno tutti i luoghi dove Puliamo il Mondo e la cittadinanza attiva è in azione in queste ore. Non possiamo che ringraziare, anche quest’anno l’impegno incessante del volontariato, grazie al quale, luoghi straordinariamente iconici come il cuore di Roma, così come periferie, borghi, strade e parchi, vengono ripuliti, nella ricerca di una grande riscossa civica contro il degrado e per un mondo diverso e possibile”. L’appuntamento, come tutti quelli di “Puliamo il Mondo” nella Capitale, si è svolto in collaborazione con AMA ROMA S.p.A.