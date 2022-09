Pulisce la pistola antica ma parte un colpo e si ferisce: sequestrata l’arma

Si è ferito accidentalmente ad una mano e ad una gamba mentre puliva la sua pistola risalente ai primi anni del ‘900. Protagonista un 90enne di Alvignano (Caserta). L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e dai carabinieri, giunti nella sua abitazione in seguito ad una chiamata di emergenza. Dagli accertamenti realizzati, è emerso che il colpo di pistola è partito accidentalmente ed ha colpito la mano e la gamba sinistra dell’anziano; questi è stato poi condotto all’ospedale di Piedimonte Matese ma non versa in pericolo di vita. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese hanno poi verificato che l’arma, un revolver prodotto agli inizi del ‘900, era priva di matricola e non regolarmente detenuta, per cui l’hanno sequestrata.